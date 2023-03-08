Сакки: у «Милана» есть только один способ пройти «Тоттенхэм» — играть смело и уверенно

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки рассказал, за счёт чего команда может добиться успеха в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Первая встреча завершилась победой миланского клуба на своём поле со счётом 1:0.
«У «Милана» есть только один способ пройти дальше — играть смело и уверенно. Если они слишком много внимания уделят тактике, это будет конец.
Настрой будет иметь решающее значение. Слишком полагаться на гол, который они забили на «Сан-Сиро», было бы ловушкой. Психологический аспект в этих играх очень важен, к нему нужно подойти очень внимательно. «Милан» не должен терпеть, они должны заставить «Тоттенхэм» делать это.
Это должно быть отправной точкой. Как лучше всего навредить противникам? Играйте хорошо и верьте до конца, чтобы преодолеть трудные моменты.
Я определил два ключа, которые могут стать залогом успеха: прессинг и переходы. Парни Пиоли должны играть как единое целое, оставаясь в пределах максимум 25-30 метров [друг от друга]. Защита должна двигаться одновременно с другими линиями. Нападающие должны отходить назад, когда мяч у «Тоттенхэма», а защитники должны держать высокую линию, когда «россонери» владеют мячом», — написал Сакки в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт сегодня, 8 марта, в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.
- 8 марта 2023
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