Нигматуллин объяснил, почему в расширенный список сборной России попало много вратарей

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о выборе голкиперов для национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор. Напомним, в расширенный список сборной России попали сразу шесть вратарей: Сослан Джанаев, Сергей Песьяков, Илья Помазун, Матвей Сафонов, Александр Селихов и Антон Шунин.

«Такое большое количество вратарей в сборной связано с тем, что нет первого стопроцентного номера, состав сейчас плавающий. Ко всем голкиперам отношусь с уважением, тем более к опытным, но политика в сборной – работа на перспективу. Она и на вратарей тоже должна распространяться.

Когда сборная будет играть в официальных матчах, она должна быть в порядке. Вратарям, которым в среднем по 35 лет, сложновато будет к этому времени претендовать на место в стартовом составе. Ребят вызывают именно под эти матчи, чтобы был надёжный номер один, но, конечно, результат тоже немаловажен. С другой стороны, печально, что молодые вратари не заявляют о себе. Это говорит о кризисе молодых голкиперов, с которыми сложно создать костяк сборной России.

Михаил Кержаков? Он уже возрастной, его могли бы вызвать как четвёртого возрастного вратаря.

Невызов Хайкина? Возможно, на данный момент не хотят дёргать его из «Бристоля». Надо искать свои ресурсы. Мне нравится игра Ломаева из «Крылья Советов», но в конце первой части сезона он потерял своё место в стартовом составе. Есть над чем работать Сафонову. По сезону будет понятно, ведь вратарь в сборной – это в первую очередь стабильность в клубе. Когда к кому-то из кандидатов придёт стабильность, тот и будет основным», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.