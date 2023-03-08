Гришин: футболистам ЦСКА нужно больше трудиться, чтобы их заметили и вызвали в сборную

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о попадании футболистов армейской команды в сборную России. По его мнению, многим игрокам ЦСКА необходимо больше трудиться, чтобы их заметили и пригласили в национальную команду.

«Только тренер сборной может выбирать, кто должен играть в национальной команде, а кто — нет. Нельзя обсуждать решение Карпина вызвать только Дивеева, Облякова и Чалова. Это его видение футбола, под которое он вызывает игроков. С Валерия Георгиевича будут потом спрашивать за результат, если он его не даст. Если побед не будет, то с Карпина спросят по тем футболистам, которых он вызывает.

Можно ли говорить, что уровень ЦСКА упал, потому что раньше от армейцев в сборную ехало больше игроков? Раньше всегда вызывали Березуцких, Игнашевича и Акинфеева, потому что они топ. Был сыгранный костяк в обороне сборной, менять который не было смысла. Сейчас вызвали только трёх игроков, и то они попали только в расширенный список. Остальным футболистам ЦСКА нужно ещё больше трудиться, чтобы их заметили», — приводит слова Гришина Metaratings.