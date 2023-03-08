Кавазашвили: надеюсь, что «Спартак» догонит «Зенит», и будет переигровка. Как в 1964 году

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«Спартак» не имеет права проигрывать до конца чемпионата — это аксиома. Без этого нельзя решать серьёзные задачи. И всё равно, кто будет соперником: «Факел», тульский «Арсенал» или кто-то ещё — какая разница? Надо выигрывать все матчи.
Сейчас игроки «Спартака» способны демонстрировать красивую и положительную игру. Я не сомневаюсь в их возможностях. Пожелал бы им выиграть все предстоящие матчи и дождаться, чтобы «Зенит» споткнулся в какой-то игре. Пару матчей в оставшиеся полсезона они должны проиграть.
Я не знаю, сможет ли «Спартак» догнать «Зенит», но очень хочу этого. Питерцы могут выдержать чемпионскую гонку благодаря легионерам. Но надеюсь, что «Спартак» сможет подойти к последнему туру в чемпионате вровень с «Зенитом» и устроить переигровку, как это было в 1964 году, когда «Торпедо» и «Динамо» Тбилиси играли в Ташкенте за золотые медали. Я обязан верить в чемпионство «Спартака», так как являюсь его болельщиком», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 18 туров, опережая идущий вторым «Спартак» на восемь очков. 7 мая команды встретятся в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура.
- 8 марта 2023
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