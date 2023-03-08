Рибери: моей главной целью в жизни было всегда быть лучшим в мире — как и у Роббена

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери заявил, что его главной целью всегда было быть лучшим игроком в мире. Такая же цель, по словам француза, была и у его многолетнего партнёра по немецкой команде Арьена Роббена.

«Моей главной целью в жизни было всегда оставаться на вершине, быть лучшим в мире. Такая же была у Арьена Роббена, он каждый день работал как сумасшедший. Каждый игрок «Баварии» должен гореть этим. Вы должны хотеть быть лучшими каждым день, независимо от того, какого успеха уже добились.

Если хочешь добиваться успеха в «Баварии», то тебе придётся делать больше, чем другим. Нельзя растрачивать свой талант впустую. Я хочу сказать каждому игроку: посмотрите на этот клуб, на атмосферу вокруг, на это прекрасное место — воспользуйтесь своим шансом!» — приводит слова Рибери Sport Bild.

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: