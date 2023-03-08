Sport Bild: в «Баварии» предполагают, что Томас Мюллер завершит карьеру после Евро-2024

В мюнхенской «Баварии» понимают, что нападающий команды Томас Мюллер с высокой долей вероятности завершит профессиональную игровую карьеру после чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщает издание Sport Bild.

По информации источника, нападающий хочет завершить карьеру после домашнего первенства Европы. Тогда же заканчивается его действующий контракт с мюнхенской командой. Некоторые стриминговые компании, названия которых не разглашаются, уже связывались с Мюллером, чтобы снимать его последние моменты в игровой карьере.

Томасу Мюллеру 33 года, он выступает за основную команду «Баварии» с 2009 года, сыграв за мюнхенцев более 650 матчей во всех турнирах. Нападающий является двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира в составе сборной Германии.

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