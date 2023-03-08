Карасёв: поверьте, никакой нормальный судья не будет нарочно ошибаться

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о предрассудках, согласно которым футбольные судьи намеренно допускают ошибки в матчах.

«Понятно, что к судьям всегда относились в негативном ключе: если ошибка, значит, специально. Но этого уже давно нет, пережитки. Поверьте, никакой нормальный судья не будет нарочно ошибаться. Эти ошибки – чисто человеческие. В наш век футбол снимают 100 камер, есть VAR и всё остальное. Если есть неточности, то это обычные человеческие ошибки.

Когда поставили дополнительного судью за ворота, то казалось, что теперь будет меньше недосмотров. Но человеческий фактор существует, и в кабинке VAR он тоже есть. Бывает, что картинку не нашли или технические моменты, а люди всё равно думают, что всё специально», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: