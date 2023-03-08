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Сергей Карасёв рассказал, почему судьи-мужчины переживают из-за назначений девушек

Сергей Карасёв рассказал, почему судьи-мужчины переживают из-за назначений девушек
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Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о том, как он и его коллеги относятся к назначениям на матчи девушек-судей.

«Единственная вещь, которая не то, чтобы напрягает… Просто арбитрам-мужчинам тяжело воспринимать, когда есть топовые судьи, но финал получает девушка. А они этого финала ждали всю жизнь. Работали на очень приличном уровне, но не имеют ни одного финала. Тут появляется девушка, прошёл год или два и ей уже дают финал.

Никто об этом не будет говорить, но все переживают. Я же вижу, когда мы общаемся. От таких вещей никто не прыгает от радости. И тут не важно, идёт ли речь про Европу или Россию. Это дело всей моей жизни. Я в Европе кроме Суперкубка ни на один финал не был назначен», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

«Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью «Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью
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