«Кровать – ходуном». Сергей Карасёв рассказал, как проснулся в Турции из-за землетрясения

Футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал о том, как застал землетрясение в Турции во время зимних сборов.

«Я проснулся в отеле от того, что кровать – ходуном. Даже на время не посмотрел, думал куда бежать. Мне потом сказали, что это случилось в районе 4:15 ночи. Сначала сквозь сон не понял, что происходит, но за 30 секунд ничего не закончилось. Сразу возникла мысль, что это землетрясение. Думал, что сейчас врубят сирену и будет эвакуация. В голове держал, где у меня лежит паспорт.

Пока просчитывал, что ещё взять и выскочить, за минуту всё затихло. Просто уснул дальше. Утром все вышли на зарядку со словами: «что это было?» Кто-то вообще не заметил – спал, как убитый. Хотя большинство, конечно, проснулось», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: