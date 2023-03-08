«Тоттенхэм» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» примет «Милан». Команды встретятся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра между командами, которая прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась минимальной победой «россонери» со счётом 1:0 — единственный мяч на седьмой минуте забил испанский полузащитник Браим Диас.

Ответную встречу в Лондоне из-за перебора жёлтых карточек пропустит защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер. Также из-за травмы у хозяев не сыграют Уго Льорис, Ив Биссума и Родриго Бентанкур, который выбыл из-за разрыва крестообразных связок как минимум до ноября. У «Милана» не смогут выйти на поле Златан Ибрагимович, Давиде Калабрия и Алессандро Флоренци. Под вопросом находится участие в матче хавбека гостей Исмаэля Беннасера.