ЭСК: Турбин верно засчитал гол «Ахмата» в ворота «Оренбурга»

Главный арбитр матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Оренбургом» Евгений Турбин верно засчитал гол грозненцев в ворота оренбургского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС).

Экспертно-судейская комиссия постановила, что судья правильно засчитал взятие ворот «Оренбурга» на 11-й минуте встречи. Решение первого ассистента об отсутствии положения вне игры было очевидно ошибочным, в связи с чем ЭСК поддерживает решение засчитать взятие ворот «Оренбурга» и не вмешательство VAR в данную ситуацию.

При этом Турбин ошибочно назначил 11-метровый удар и вынес второе предупреждение в матче защитнику «Оренбурга» Михаилу Сивакову на 43-й минуте игры. Комиссия не усмотрела нарушения правил в действиях игрока «Оренбурга», совершившего наступ на колено Лечи Садулаева после единоборства.