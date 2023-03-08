Андрей Шевченко рассказал, как «Милану» обыграть «Тоттенхэм» и выйти в 1/4 финала ЛЧ

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко рассказал, что должно помочь россонери пройти лондонский «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов, особенно отметив португальского форварда миланцев Рафаэла Леау.

«У Леау есть все качества, чтобы решать исходы матчей на самом высоком уровне. Пришло время, чтобы он сделал это в Лиге чемпионов. Он должен быть сильнее вовлечён в игру и быть лидером команды.

Что потребуется «Милану», чтобы выйти в четвертьфинал? Сделать то же самое, что и в первой игре. Мне понравилось, как «Милан» играл на «Сан-Сиро». Они постоянно вовлечены в игру. Игроки были полны решимости, и я заметил ту же энергию, что была с ним при предыдущих успехах. Они также должны сыграть и в Лондоне.

Они не должны только сидеть в защите. У них есть опытные футболисты, которые знают, как вести себя в определённых ситуациях, но играть с английскими клубами на выезде — это другое дело. «Тоттенхэм» усилит давление, поэтому «Милану» не следует прижиматься к своим воротам», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Ответная встреча «Тоттенхэма» и «Милана» состоится сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первом матче победу со счётом 1:0 одержал «Милан».

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