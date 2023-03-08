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Гленн Бейл: сегодня в Самаре много тюльпанов – как в Нидерландах

Гленн Бейл: сегодня в Самаре много тюльпанов – как в Нидерландах
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поздравил болельщиц самарского клуба с международным женским днём.

«Дорогие болельщицы «Крыльев», спасибо вам за вашу красоту, искреннюю поддержку и добро. Мы всегда рады видеть вас на трибунах! Солнца в Самаре сегодня нет, зато очень много тюльпанов – как в Нидерландах», — написал Бейл в своём телеграм-канале.

12 марта подопечные Игоря Осинькина проведут гостевой матч Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, а уже спустя три дня примут армейцев в игре на Кубок России. «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в высшем российском дивизионе (20). По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков).

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