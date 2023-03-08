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Рашфорд — о критике Бруну Фернандеша: никто не идеален, но я 100% за него

Рашфорд — о критике Бруну Фернандеша: никто не идеален, но я 100% за него
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказал слова поддержки в адрес полузащитника команды Бруну Фернандеша, который подвергся критике за своё поведение в матче 26-го тура Премьер-лиги с „Ливерпулем“ (0:7).

«Можете себе представить, но мне нравится играть с Бруну. Он идеальный игрок для нас. Он был прекрасным лидером, даже когда не носил капитанскую повязку, что всегда является хорошим знаком. Он помог другим игрокам команды проявить свои лидерские качества.

Реальность такова, что мы не можем быть организованной командой, если на поле одним-единственным лидером является капитаном. Он многое сделал для нас. Я не могу сказать ничего плохого о Бруну. Как сказал главный тренер, никто не идеален. Я поддерживаю его, и я на 100% за него», — приводит слова Рашфорда Manchester Evening News.

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