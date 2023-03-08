Радимов: решение о вызове Головина и Миранчука абсолютно правильное
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Российский тренер Владислав Радимов высказался высказался о выборе полузащитников для национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор.
«На днях был опубликован расширенный список футболистов, вызванных в сборную страны на мартовский сбор. Поделюсь мыслями по списку игроков. Радует, что вызваны и наши ведущие легионеры. Раньше Головина и Миранчука не дергали, чтобы у них была возможность сосредоточиться на клубных делах.
Но сейчас, считаю, решение о вызове абсолютно правильное. У обоих в клубах все в порядке, они лидеры своих команд, отдают и забивают, а сборная страны, даже в текущих обстоятельствах — это место для сильнейших игроков страны», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
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