Радимов: решение о вызове Головина и Миранчука абсолютно правильное

Российский тренер Владислав Радимов высказался высказался о выборе полузащитников для национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

«На днях был опубликован расширенный список футболистов, вызванных в сборную страны на мартовский сбор. Поделюсь мыслями по списку игроков. Радует, что вызваны и наши ведущие легионеры. Раньше Головина и Миранчука не дергали, чтобы у них была возможность сосредоточиться на клубных делах.

Но сейчас, считаю, решение о вызове абсолютно правильное. У обоих в клубах все в порядке, они лидеры своих команд, отдают и забивают, а сборная страны, даже в текущих обстоятельствах — это место для сильнейших игроков страны», — написал Радимов в своём телеграм-канале.