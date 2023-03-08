Аллегри — о матче «Ювентуса» с «Фрайбургом» в ЛЕ: это будет игра с командой топ-уровня

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о реакции команды после поражения от «Ромы» (0:1) в 25-м туре Серии А, а также поделился ожиданиями от первой встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом», который состоится завтра, 9 марта.
«После игры в Риме мы чувствовали сожаление и разочарование. Когда есть нестабильность в турнирной таблице и бывает достаточно даже ничьей, кажется, что всё рушится. Ребята хорошо отреагировали на нашу ситуацию и тренировались наилучшим образом.
Я хочу видеть позитивный настрой своих игроков. Это будет сложный матч против команды топ-уровня. Они пятые в турнирной таблице и были непобедимы в своей группе Лиги Европы. Они хорошо организованы и физически крепки. Мы должны попытаться одержать домашнюю победу, чтобы поехать в Германию с хорошим преимуществом, это было бы очень важно для нас. Мы должны с большим уважением отнестись к сопернику. Главное для нас — победа», — приводит слова Аллегри официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии
- 8 марта 2023
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