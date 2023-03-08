«Бавария» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.
Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. До этого в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021 парижане потерпели поражение со счётом 1:0.
Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Баварии» со счётом 1:0. Единственный гол забил Кингсли Коман. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Проигравший покинет нынешний розыгрыш турнира.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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