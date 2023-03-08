Ещенко: матчи сборной России с Ираном и Ираком необходимы для всего российского футбола

Бывший крайний защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака в конце марта.

«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной — всегда важное событие. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», — приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах РФС провести два товарищеских матча со сборной Ирана в Тегеране 23 марта и национальной командой Ирака в Сочи 27 марта. Данные встречи могут стать для России первыми после игр с Таджикистаном и Узбекистаном осенью 2022 года.