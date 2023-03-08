Радимов: Дзюба не получил вызов в сборную России, хотя заслужил его

Российский тренер Владислав Радимов высказался о невызове нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную команду на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

«Первая фамилия, приходящая в голову при вопросе о заслуживших вызов, но не получивших его — Дзюба. Убежден, что в национальную команду страны должны вызываться лучшие на текущий момент, а Артем свою потрясающую форму и мотивацию подтвердил хет-триком за «Локомотив».

В целом, объективно нужно признавать, что выбор игроков для национальной команды у нас невелик, изобилия кандидатов у штаба Карпина нет и расширенный список включил в себя практически всех, кто на виду», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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