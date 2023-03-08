Президент «Урала» Иванов: довольны, что Помазун и Бевеев вызваны в сборную России
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вызов в сборную России вратаря «шмелей» Ильи Помазуна и защитника екатеринбургского клуба Мингияна Бевеева.
«В клубе очень рады, что наши футболисты вызваны в национальную сборную России. Они своей игрой заслужили вызова, главный тренер их вызывает, чтобы познакомиться. Если главный тренер их пригласил, значит они заслужили. Мы очень довольны, что Илья и Мингиян вызываются в сборную России. Это первый раз, когда в сборную были вызваны сразу два футболиста из «Урала», — цитирует Иванова Metaratings.
Напомним, в расширенный список сборной России попали сразу шесть вратарей: Сослан Джанаев, Сергей Песьяков, Илья Помазун, Матвей Сафонов, Александр Селихов и Антон Шунин.
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