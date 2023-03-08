Защитник «Челси» Кукурелья объяснил, благодаря чему клуб прошёл в 1/4 Лиги чемпионов

Крайний защитник «Челси» Марк Кукурелья, признанный лучшим игроком ответного матча с «Боруссией» Д (2:0), прокомментировал победу команды и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы посвящаем эту победу всем. В трудные моменты мы оставались вместе. В раздевалке отношения между нами очень хорошие. Все могли видеть, как мы отдавались игре и работали вместе как команда. Это очень важно, потому что именно в трудные моменты нужно оставаться вместе. Именно это показывает уровень сплочённости.

Мы хорошо контролировали ход игры в первом матче. Возможно, мы не уследили за мелкими деталями, поэтому они забили нам в контратаке. Но в остальном команда играла хорошо, мы создали моменты. Для нас ответный матч был одной из важнейших игр сезона, и мы знали, что должны играть вместе и выкладываться на поле. Это важная победа для нас.

Когда дела идут плохо, легко критиковать игроков, но мы люди. Возможно, у нас есть какие-то проблемы в личной жизни. Такое иногда бывает, и остальным нужно это понимать. Но нам важно сохранять спокойствие, продолжать усердно работать и, когда у нас будет возможность, сделать всё возможное для команды», — приводит слова Кукурельи официальный сайт «Челси».

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023