«Когда Месси злится, ни у кого нет ни шанса». Мартинес — об игре Аргентины с Нидерландами

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о конфликте аргентинцев с игроками национальной команды Нидерландов во время матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре (2:2, 4:2 пен.), отметив, что именно нидерландцы первыми начали раздражать соперников, что не понравилось капитану южноамериканцев Лионелю Месси.

«Они начали много говорить о нас ещё до старта матча… А после игры стали заявлять, что это мы начали проявлять агрессию, но первыми были они. Мы оставались сосредоточенными, хоть и замечали их слова.

Для нас очевидно, что когда Месси злится, ни у кого нет ни шанса», — приводит слова Мартинеса Tyc Sports.

В матче с Нидерландами Месси забил гол, который демонстративно отпраздновал перед скамейкой запасных соперника.

Месси может получить «Суперзолотой мяч»: