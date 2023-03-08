«Когда Месси злится, ни у кого нет ни шанса». Мартинес — об игре Аргентины с Нидерландами

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о конфликте аргентинцев с игроками национальной команды Нидерландов во время матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре (2:2, 4:2 пен.), отметив, что именно нидерландцы первыми начали раздражать соперников, что не понравилось капитану южноамериканцев Лионелю Месси.
«Они начали много говорить о нас ещё до старта матча… А после игры стали заявлять, что это мы начали проявлять агрессию, но первыми были они. Мы оставались сосредоточенными, хоть и замечали их слова.
Для нас очевидно, что когда Месси злится, ни у кого нет ни шанса», — приводит слова Мартинеса Tyc Sports.
В матче с Нидерландами Месси забил гол, который демонстративно отпраздновал перед скамейкой запасных соперника.
Месси может получить «Суперзолотой мяч»:
- 8 марта 2023
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