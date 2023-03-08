«Игроки были выхолощены». Осинькин — о поражении «Крыльев Советов» от «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о поражении своих подопечных в 18-м туре Российской Премьер-Лиги от «Динамо» (0:1). Ранее клубы дважды встречались в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), и победу с общим счётом 3:2 одержал самарский клуб.
«Возможно, первый тайм с «Динамо» создал картинку, что у нас всё хорошо. На самом деле после первого тайма был второй, который был самым плохим в нашем исполнении из шести таймов с «Динамо». Так получилось, что мы могли выигрывать после первых 45 минут, но матч состоит из двух таймов — нужно терпеть. Во втором тайме есть определённые моменты игры, над которыми мы должны больше поработать. Мы решили удерживать счёт — и в какой-то момент остались без контратак. Конечно, это никому не может понравиться. На это есть как индивидуальные, так и командные причины. Нам действительно было тяжело.
Футболисты, которые сыграли все три матча с «Динамо» полностью, были выхолощены — в том числе эмоционально. В последнее время большого опыта играть такое количество игр, тем более с одной командой на определённом этапе, у нас не было», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 8 марта 2023
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