Паредес рассказал о поддержке болельщиков Аргентины во время чемпионата мира 2022 года

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о поддержке болельщиков во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также заявил, что считает национальную команду образца мундиаля лучшей в истории страны.

«Никто раньше так не представлял Аргентину, как наша команда. Я хочу, чтобы люди говорили об этом. Да, я знаю, что были команды, которые выступали очень хорошо, которые выигрывали важные матчи. Но ни одна из них не была на столько хороша, как наша. Это видно по тому, как люди отождествляли себя с нами. Есть команды, в которых были отличные игроки, но им не посчастливилось стать чемпионами.

Мы видели, как болельщики поддерживают нас в футболках сборной Аргентины. Мы сделали всё возможное, чтобы добиться победы. Каждый день мы чувствовали, что люди ждут от нас многого. Мы должны были выкладываться на 110% каждый раз», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

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