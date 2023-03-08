В «Баварии» объяснили, почему не купили Эрлинга Холанда у «Боруссии» за € 60 млн

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал, почему в клубе приняли решение не выкупать норвежского нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии» летом за € 60 млн.

«Что касается Холанда, то общая сумма трансфера, учитывая зарплату и бонусы, была бы огромной. Иногда наступает момент, когда начинает казаться, что ты не можешь идти в ногу со временем. Мы не будем делать ничего, что могло бы поставить под угрозу экономическую стабильность клуба. У «Баварии» нет долгов. Такова наша философия, а в долгосрочной перспективе это может стать даже конкурентным преимуществом. В краткосрочной перспективе клуб может залезть в долги или обратиться к инвесторам. Вопрос в том, что произойдёт в будущем. И если мы сопоставим спортивные достижения с затраченными ради этого финансовыми ресурсами у крупных европейских клубов, то станет ясно, что «Бавария» всегда всех превосходила», — приводит слова Кана L'Equipe.

Напомним, летом отступные в размере € 60 млн заплатил английский «Манчестер Сити».

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