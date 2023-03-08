«Бавария» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 8 марта, в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первый матч, проходивший в Париже, выиграла «Бавария» 1:0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав «Баварии»: Зоммер, Юпамекано, де Лигт, Станишич, Коман, Киммих, Горецка, Дэвис, Мюллер, Мусиала, Шупо-Мотинг.
Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Перейра, Мендеш, Витинья, Верратти, Руис, Мбаппе, Месси.
Победитель в двухматчевом противостоянии определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Единственный гол в первой игре забил полузащитник «Баварии» Кингли Коман.
- 8 марта 2023
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