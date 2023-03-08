Джо Коул: без Ковачича даже Месси, Роналду и Марадона пропали бы на поле

Бывший вингер «Челси» Джо Коул поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба Матео Ковачиче, выделил ключевые особенности хорватского хавбека.
«Двадцать лет назад мы так много говорили о том, сколько мяч и голевых передач должно быть у полузащитников. Сейчас игра прошла через разные этапы, и я думаю, что Ковачич так же хорош, как и все другие игроки его позиции в лиге, особенно в том, что касается передач мяча крайним защитникам в свободные зоны, обводке соперников и возможность открыться под пас.
Если вы Стерлинг, Хаверц или Жоау Феликс, он даст вам возможность владеть мячом сколько потребуется. Если бы у вас были Месси, Роналду или Марадона на этих позициях, и при этом у вас не было бы такого игрока в полузащите, который способен вывести вас из-под прессинга и доставить мяч в ноги, вы бы пропали на поле.
Он великолепен в этом. Футболисты, с котором я общался, рассказывали, как ненавидели играть против него. Я думаю, что Ковачич — один из самых недооцененных полузащитников в АПЛ— он проделывает фантастическую работу», — приводит слова Коула Football.London.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 8 марта 2023
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:46
-
19:44
-
19:30
-
19:30
-
19:18
-
19:14
-
19:10