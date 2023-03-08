Джо Коул: без Ковачича даже Месси, Роналду и Марадона пропали бы на поле

Бывший вингер «Челси» Джо Коул поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба Матео Ковачиче, выделил ключевые особенности хорватского хавбека.

«Двадцать лет назад мы так много говорили о том, сколько мяч и голевых передач должно быть у полузащитников. Сейчас игра прошла через разные этапы, и я думаю, что Ковачич так же хорош, как и все другие игроки его позиции в лиге, особенно в том, что касается передач мяча крайним защитникам в свободные зоны, обводке соперников и возможность открыться под пас.

Если вы Стерлинг, Хаверц или Жоау Феликс, он даст вам возможность владеть мячом сколько потребуется. Если бы у вас были Месси, Роналду или Марадона на этих позициях, и при этом у вас не было бы такого игрока в полузащите, который способен вывести вас из-под прессинга и доставить мяч в ноги, вы бы пропали на поле.

Он великолепен в этом. Футболисты, с котором я общался, рассказывали, как ненавидели играть против него. Я думаю, что Ковачич — один из самых недооцененных полузащитников в АПЛ— он проделывает фантастическую работу», — приводит слова Коула Football.London.

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