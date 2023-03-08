«Тоттенхэм» — «Милан»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» примет «Милан». Команды встретятся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Форстер — Ромеро, Ленгле, Б. Дэвис, Эмерсон — Хёйбьерг, Скипп, Перешич, Кулушевски — Кейн, Сон.

«Милан»: Меньян — Т. Эрнандес, Калюлю, Томори, Тшау — Тонали, Крунич, Мессьяс, Б. Диас — Леау, Жиру.

Первая игра между командами, которая прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась минимальной победой «россонери» со счётом 1:0 — единственный мяч на седьмой минуте забил испанский полузащитник Браим Диас.