«Тоттенхэм» — «Милан»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» примет «Милан». Команды встретятся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Тоттенхэм»: Форстер — Ромеро, Ленгле, Б. Дэвис, Эмерсон — Хёйбьерг, Скипп, Перешич, Кулушевски — Кейн, Сон.
«Милан»: Меньян — Т. Эрнандес, Калюлю, Томори, Тшау — Тонали, Крунич, Мессьяс, Б. Диас — Леау, Жиру.
Первая игра между командами, которая прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась минимальной победой «россонери» со счётом 1:0 — единственный мяч на седьмой минуте забил испанский полузащитник Браим Диас.
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