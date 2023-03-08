Футболистка «Локомотива»: в США у меня были панические атаки. В России на это наплевать

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова рассказала о пережитых панических атаках во время учёбы в США, заявив, что в России не обращают внимания на депрессии.
«В последнем семестре учёбы в Америке у меня появилась мысль: «Почему бы не закончить красиво, чтобы везде было «отлично». Параллельно был тяжелый футбольный сезон. И тут началась жесть, начались выезды с командой. Из‑за предметов были паника, истерика. Я маме звонила. В конце у меня крыша поехала. Могла случиться паническая атака просто из‑за оценки.
В России очень редко об этом говорят вслух. Я не знаю почему, но думаю, скоро мы придём к этому, потому что это реально важно. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», — сказала Мягкова в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 8 марта 2023
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:46
-
19:44
-
19:30
-
19:30
-
19:18
-
19:14
-
19:10