Футболистка «Локомотива»: в США у меня были панические атаки. В России на это наплевать

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова рассказала о пережитых панических атаках во время учёбы в США, заявив, что в России не обращают внимания на депрессии.

«В последнем семестре учёбы в Америке у меня появилась мысль: «Почему бы не закончить красиво, чтобы везде было «отлично». Параллельно был тяжелый футбольный сезон. И тут началась жесть, начались выезды с командой. Из‑за предметов были паника, истерика. Я маме звонила. В конце у меня крыша поехала. Могла случиться паническая атака просто из‑за оценки.

В России очень редко об этом говорят вслух. Я не знаю почему, но думаю, скоро мы придём к этому, потому что это реально важно. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», — сказала Мягкова в эфире телеканала «Матч Премьер».