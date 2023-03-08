Экс-тренер «Барселоны» рассказал о забавном случае на тренировке «Родины-2»

Бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига, ныне возглавляющий «Родину-2», рассказал о знакомстве с футболистами московской команды.

«Во время знакомства с командой я спросил ребят: «Кто-то из вас болеет за «Реал»? Помня о моем барселонском прошлом, парни притихли, руки осторожно подняли всего пару человек. Но после я им сказал: «Расслабьтесь, шуточный же вопрос». Руку подняла уже половина игроков. Посмеялись», — цитирует Артигу Sport24.

Франк Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны». Он выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании, внес весомый вклад в подготовку таких игроков, как Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави Паэс, Карлес Перес, Хави Симонс и многих других.