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Радимов: сложно выделить одного ярко выраженного основного вратаря сборной

Радимов: сложно выделить одного ярко выраженного основного вратаря сборной
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о выборе голкиперов для национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

«Первое, что бросилось в глаза — Карпин вызвал сразу шесть вратарей. С трудом представляю, как можно банально провести тренировку с таким большим комплектом, поэтому понятно, что в окончательный список попадет меньше голкиперов. С одной стороны, радует, что у нас широкий выбор вратарей, с другой, сложно выделить одного ярко выраженного основного, который был бы на голову выше остальных», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, в расширенный список сборной России попали сразу шесть вратарей: Сослан Джанаев, Сергей Песьяков, Илья Помазун, Матвей Сафонов, Александр Селихов и Антон Шунин.

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