Матч «Тоттенхэм» — «Милан» начнётся на 10 минут позже запланированного

Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» примет «Милан». Начало встречи, которая должна была стартовать в 23:00 мск, перенесено на 10 минут вперёд из-за позднего прибытия команд на стадион. Об этом сообщает официальный аккаунт «шпор» в социальных сетях.
Напомним, ранее подобная ситуация произошла перед ответной игрой Лиги чемпионов в Лондоне между «Челси» и дортмундской «Боруссией» — тогда также было принято решение перенести встречу на 10 минут. Игра завершилась победой лондонцев со счётом 2:0, что позволило им выйти в четвертьфинал турнира.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной игры «Тоттенхэм» — «Милан».
Первая матч между командами, который прошёл на стадионе «Сан-Сиро», завершился минимальной победой итальянского клуба со счётом 1:0. Единственный мяч этой встречи на седьмой минуте забил испанский полузащитник «россонери» Браим Диас.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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