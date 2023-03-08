Матч «Тоттенхэм» — «Милан» стартовал с 10-минутной задержкой

В Лондоне начался ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом». Стартовый свисток главного арбитра игры Клемана Тюрпена прозвучал в 23:10 мск, на 10 минут позже запланированного. Решение о перенесении начала матча было принято в связи поздним прибытием футболистов на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, подобная ситуация произошла перед ответной игрой между «Челси» и «Боруссией» Д, когда из-за задержки приезда немецких футболистов игра была начата на 10 минут позже.
Первая игра между командами, которая прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась минимальной победой итальянского клуба со счётом 1:0. Единственный мяч этой встречи на седьмой минуте забил испанский полузащитник «россонери» Браим Диас.
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