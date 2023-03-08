«Лезли разные мысли». Сунгатулин — о матче со «Спартаком», которому принадлежал

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился эмоциями от матча с московским «Спартаком» в 18-м туре РПЛ (2:2), воспитанником которого является.

«Мы не думаем о беспроигрышной серии. Идём от матча к матчу. Сыграли вничью, но могли как выиграть, так и проиграть. Наверное, счёт закономерный. Но в конце матча могли забить ещё.

Конечно, расстроены. Внутри присутствует недовольство, так как могли удержать счёт.

Каково было играть против «Спартака», за который принадлежал? До матча лезли разные мысли… Но когда выходишь на игру — уже без разницы. Я провёл много времени в «Спартаке», но не было такого, что нужно на «Спартак» выйти по-другому», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.