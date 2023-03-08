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«Бавария» — «ПСЖ»: капитан парижан Маркиньос покинул поле. Мбаппе принял повязку

«Бавария» — «ПСЖ»: капитан парижан Маркиньос покинул поле. Мбаппе принял повязку
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Капитан и защитник французского «ПСЖ» Маркиньос покинул поле в проходящем в эти минуты матче в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с местной «Баварией» (0:0, идёт первый тайм). Капитанскую повязку принял нападающий парижан Килиан Мбаппе.

Маркиньос покинул поле на 36-й минуте. У бразильского защитника произошёл рецидив ранее полученной травмы ребра. Перед стартом встречи были сомнения о его участии в игре.

Первый матч, проходивший в Париже, выиграла «Бавария» 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель в двухматчевом противостоянии определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Единственный гол в первой игре забил полузащитник «Баварии» Кингли Коман.

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