«Тоттенхэм» — «Милан»: команды не открыли счёт по итогам первого тайма

Сегодня, 8 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимает «Милан». Команды встречаются на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:10 мск. Начало игры было перенесёно на 10 минут позже запланированного из-за позднего прибытия игроков на стадион. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

За 45 минут игрового времени команды пробили по два раза по воротам друг друга, но при этом ни разу не попали в створ. У «Тоттенхэма» сразу два центральных защитника получили жёлтые карточки — Кристиан Ромеро и Клеман Лангле. Из-за этого оба футболиста пропустят первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, если «Тоттенхэм» сумеет пробить в этот раунд соревнования.

Первая игра между командами, которая прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась минимальной победой итальянского клуба со счётом 1:0. Единственный мяч этой встречи на седьмой минуте забил испанский полузащитник «россонери» Браим Диас.