«Бавария» — «ПСЖ»: судьи не засчитали гол мюнхенцев в начале второго тайма

Главный судья проходящего в эти минуты в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Баварией» и французским «ПСЖ» Даниэле Орсато не засчитал гол хозяев во втором тайме. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч закончился победой „Баварии“ 1:0.

Мяч оказался в воротах «ПСЖ» в самом начале второго тайма, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда у нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

В первом тайме травму получил капитан «ПСЖ» Маркиньос, капитанскую повязку получил нападающий Килиан Мбаппе. Несколькими минутами позже после ошибки вратаря «Баварии» Яна Зоммера полузащитник парижан Витинья мог открыть счёт ударом по пустым воротам, однако защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с ленточки.