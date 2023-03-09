«Бавария» — «ПСЖ»: Шупо-Мотинг открыл счёт

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг открыл счёт в проходящем в эти минуты в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Первый матч, проходивший в Париже, выиграла «Бавария» 1:0, общий счёт по сумме двух встреч стал 2:0 в пользу мюнхенцев.

В первом тайме травму получил капитан «ПСЖ» Маркиньос, капитанскую повязку получил нападающий Килиан Мбаппе. Несколькими минутами позже после ошибки вратаря «Баварии» Яна Зоммера полузащитник парижан Витинья мог открыть счёт ударом по пустым воротам, однако защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с ленточки.

В начале второго тайм «Бавария» открыла счёт, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда у нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера. На 61-й минуте нападающий немецкой команды Эрик Шупо-Мотинг забил после ошибки полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.