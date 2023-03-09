Мануэль Пеллегрини: в АПЛ за чемпионство могут побороться семь команд, в Ла Лиге меньше

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини оценил уровень конкурентности в английской Премьер-лиге и в Ла Лиге.

«В Англии каждая команда может подписать важных игроков, и это делает лигу сильнее. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед«, «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», а теперь и «Ньюкасл», все могут побороться за чемпионство, целых семь команд. В Ла Лиге таких клубов очень мало. Я большой поклонник традиций, а Англия и английский футбол, — это чистая традиция.

АПЛ — лучшая лига в мире, но место, где играют в лучший футбол, — это Испания. Вот почему, когда вы смотрите на европейские соревнования, в них доминируют испанские клубы», — цитирует Пеллегрини Daily Mail.

«Бетис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 24-й тур

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