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Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
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«Бавария» второй раз обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» второй раз обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Сегодня, 9 марта, завершился проходивший в Мюнхене ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Баварией» и французским «ПСЖ». Победу со счётом 2:0 одержали хозяева. Первый матч между соперниками в Париже закончился 1:0 в пользу мюнхенцев. Общий счёт по итогам двух встреч 3:0 в пользу «Баварии», которая вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» вылетел из розыгрыша турнира. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного матча.

В первом тайме травму получил капитан «ПСЖ» Маркиньос, капитанскую повязку получил нападающий Килиан Мбаппе. Несколькими минутами позже после ошибки вратаря «Баварии» Яна Зоммера полузащитник парижан Витинья мог открыть счёт ударом по пустым воротам, однако защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с ленточки.

В начале второго тайм «Бавария» открыла счёт, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда у нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера. На 61-й минуте нападающий немецкой команды Эрик Шупо-Мотинг забил после ошибки полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. В самой концовке встречи вингер хозяев Серж Гнабри установил окончательный счёт матча 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Шупо-Мотинг – 61'   2:0 Гнабри – 89'
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