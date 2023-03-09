«Тоттенхэм» — «Милан»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Кристиана Ромеро

Сегодня, 9 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимает «Милан». Команды встречаются на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:10 мск. Начало игры было перенесёно на 10 минут позже запланированного из-за позднего прибытия игроков на стадион. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 77-й минуте центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро совершил опасный фол в борьбе за мяч с Тео Эрнандесом, в результате чего получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Первая игра между командами, которая прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась минимальной победой итальянского клуба со счётом 1:0. Единственный мяч этой встречи на седьмой минуте забил испанский полузащитник «россонери» Браим Диас.