Скалони: самый сложный матч на ЧМ — игра с Австралией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что матч 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре, в котором южноамериканцы встретились с национальной командой Австралии, был самым тяжёлым на турнире.

«Самый сложный матч был с Австралией. Им нечего было терять. Аргентина должна пройти квалификацию на следующий чемпионат мира, хотя пока ничего не произошло. Я думаю, что это исторический момент, чтобы сыграть на чемпионате мира, который пройдет недалеко от дома. Мы чувствуем поддержку всех, болельщиков», — цитирует Скалони TyC Sports.

Во встрече с Австралией на 35-й минуте встречи отличился нападающий Лионель Месси после передачи защитника Николаса Отаменди. На 57-й минуте после грубой ошибки голкипера австралийцев Мэтью Райана Хулиан Альварес укрепил преимущество своей команды.