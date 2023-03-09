«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов по выходу в четвертьфинал турнира
Поделиться
Сегодня, 9 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимал «ПСЖ». Встреча завершилась уверенной победой мюнхинцев со счётом 2:0, и по сумме двух встреч (3:0) команда вышла в четвертьфинал соревнования. Как сообщает статистический портал Opta Sport, для «Баварии» это 21-й выход в данную стадию турнира, что является рекордом за всю историю турнира.
Голами в составе немецкого клуба отличились нападающий Эрик Шупо-Мотинг с передачи Леона Горецка и вингер Серж Гнабри, точную передачу ему отдал Жоау Канселу. В первом матче, который прошёл в Париже, мюнхенский клуб одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу француза Кингсли Комана.
Новость по темеФото: на Лионеля Месси напрыгнул болельщик после матча «ПСЖ» и «Баварии» в Лиге чемпионов
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
Комментарии
- 9 марта 2023
-
01:32
-
01:19
-
01:14
-
01:11
-
01:05
-
01:02
-
00:59
-
00:53
-
00:49
-
00:49
-
00:42
-
00:41
-
00:22
-
00:20
-
00:12
-
00:06
-
00:04
- 8 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:51
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:19
-
22:14
Партнерский контент