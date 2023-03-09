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«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов по выходу в четвертьфинал турнира

«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов по выходу в четвертьфинал турнира
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Сегодня, 9 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимал «ПСЖ». Встреча завершилась уверенной победой мюнхинцев со счётом 2:0, и по сумме двух встреч (3:0) команда вышла в четвертьфинал соревнования. Как сообщает статистический портал Opta Sport, для «Баварии» это 21-й выход в данную стадию турнира, что является рекордом за всю историю турнира.

Голами в составе немецкого клуба отличились нападающий Эрик Шупо-Мотинг с передачи Леона Горецка и вингер Серж Гнабри, точную передачу ему отдал Жоау Канселу. В первом матче, который прошёл в Париже, мюнхенский клуб одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу француза Кингсли Комана.

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