«Бавария» — «ПСЖ»: видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, завершился ответный матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на своём поле принимал «ПСЖ». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток главного арбитра встречи Даниэле Орсато прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась уверенной победой хозяев — 2:0. „Чемпионат“ провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Оба мяча мюнхенский клуб забил во второй тайме. Сначала на 61-й минуте счёт открыл камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг с передачи Леона Горецки, а на 89-й минуте отличился Серж Гнабри после точного паса Жоау Канселу, установив итоговый счёт этой встречи. По сумме двух встреч (3:0) «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В параллельном матче «Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», что обеспечило для «россонери» выход в следующий раунд соревнования. В первой игре подопечные Стефано Пиоли обыграл «шпор» со счётом 1:0.
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