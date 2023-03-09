«Бавария» — «ПСЖ»: видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, завершился ответный матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на своём поле принимал «ПСЖ». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток главного арбитра встречи Даниэле Орсато прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась уверенной победой хозяев — 2:0. „Чемпионат“ провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Оба мяча мюнхенский клуб забил во второй тайме. Сначала на 61-й минуте счёт открыл камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг с передачи Леона Горецки, а на 89-й минуте отличился Серж Гнабри после точного паса Жоау Канселу, установив итоговый счёт этой встречи. По сумме двух встреч (3:0) «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», что обеспечило для «россонери» выход в следующий раунд соревнования. В первой игре подопечные Стефано Пиоли обыграл «шпор» со счётом 1:0.