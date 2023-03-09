«Приходится констатировать, что «Бавария» была сильнее». Перейра — о вылете «ПСЖ» из ЛЧ

Опорный полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра прокомментировал поражение парижского клуба со счётом 0:2 от «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский клуб вылетел из турнира, уступив по сумме двух встречи 0:3.

«К сожалению, приходится констатировать, что «Бавария» была сильнее нас. В первом тайме мы упустили множество момент для того, чтобы сравнять счёт. Также мы допустили много ошибок по ходу встречи, что позволило сопернику выйти в 1/4 финала. Трудно покидать турнир таким образом, но такова Лига чемпионов.

Сегодня мы выиграли не так много силовых единоборств. Когда ты играешь подобным образом, то всегда приходится трудно. У меня нет слов объяснить такое преимущество соперника», — приводит слова португальца Get French Football News со ссылкой на Canal+.

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