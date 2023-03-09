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«Мы не знали, как забить гол». Галтье — о вылете «ПСЖ» от «Баварии» в 1/8 Лиги чемпионов

«Мы не знали, как забить гол». Галтье — о вылете «ПСЖ» от «Баварии» в 1/8 Лиги чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» в ответной игре 1/8 финала турнира (0:2).

«Мы не знали, как забить гол. У нас был хороший первый тайм, когда у нас были моменты. Мы могли хорошо конкурировать, у нас были явные ситуация для взятия ворот, нам надо научиться быть более хладнокровными. Очевидно, что мы находились под давлением «Баварии», мы это знали. Нам не должно быть стыдно за попытку сломить это давление. Но когда через час после начало матча мы пропустили, стало трудно. Не знаю, урок ли это, но мы явно разочарованы. Если бы мы открыли счёт, матч был бы другим.

В чём преимущество «Баварии»? Они физически более оснащены. У нас было много важных потерь в первой игре, много важных потерь игроков во второй. Пришлось менять центральных защитников, очевидно, это нас ослабило. Мы не можем повторить это противостояние, нам остаётся смотреть только вперёд.

Нам придётся переварить и принять случившееся, чтобы продолжить наш путь в чемпионате. Все разочарованы, в том числе и я. Мы возлагали большие надежды на ответный матч», — приводит слова Галтье RMC Sport со ссылкой на Canal+.

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