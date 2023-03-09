Конте – о контракте с «Тоттенхэмом»: клуб может захотеть избавиться от меня раньше
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал вылет команды на стадии 1/8 Лиги чемпионов. Лондонский клуб в двухматчевом противостоянии уступил «Милану» (0:1 – на выезде и 0:0 дома).
«Я уважаю контракт. В конце сезона мы сядем и оценим ситуацию с клубом, я выскажу свое мнение… Никогда не знаешь, клуб может захотеть избавиться от меня раньше. Возможно, у них были более высокие ожидания», — приводит слова Конте Football Italia.
Конте возглавляет «Тоттенхэм» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус» и ряд других итальянских клубов.
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