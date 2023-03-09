Килиан Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды в матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы разочарованы. Мы должны двигаться дальше, пытаться заставить каждого снова усомниться в себе. Если посмотреть на состояние обеих команд, у них есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. В начале сезона на первой пресс-конференции в Лиге Чемпионов я сказал, что мы сделаем всё возможное. Мы сыграли на максимум. Мы собираемся бросить вызов себе и вернуться к нашей повседневной жизни в чемпионате», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Напомним, в первом матче «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 0:2.
Отметим, «ПСЖ» во второй раз подряд вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
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