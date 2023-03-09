Килиан Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды в матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы. Мы должны двигаться дальше, пытаться заставить каждого снова усомниться в себе. Если посмотреть на состояние обеих команд, у них есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. В начале сезона на первой пресс-конференции в Лиге Чемпионов я сказал, что мы сделаем всё возможное. Мы сыграли на максимум. Мы собираемся бросить вызов себе и вернуться к нашей повседневной жизни в чемпионате», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, в первом матче «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 0:2.

Отметим, «ПСЖ» во второй раз подряд вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.