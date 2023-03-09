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Нагельсман прокомментировал выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нагельсман прокомментировал выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии команда обыграла «ПСЖ» (1:0 – на выезде и 2:0 дома).

«В первом тайме мои игроки не полностью следовали инструкциям, мы оставили «ПСЖ» слишком много места и не хватило терпения. В раздевалке мы смогли сделать выводы, чтобы вернуться более организованными. Мы смогли контролировать «ПСЖ» своим игровым планом, который не позволял им развивать свои действия. Тот факт, что Килиан Мбаппе так мало выделялся, является доказательством того, что мы сделали всё правильно. Мы видели, что Месси часто опускался очень низко, и нам удалось изолировать Мбаппе», — приводит слова Нагельсмана Lequipe.

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