Килиан Мбаппе высказался о своём будущем в «ПСЖ» после вылета команды из Лиги чемпионов

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Думаю ли я о своём будущем? Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, — это победа в чемпионате. А потом посмотрим», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Напомним, в двухматчевом противостоянии «ПСЖ» проиграл «Баварии» с общим счётом 0:3.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года, куда перешёл из «Монако». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 31 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 8 результативных передач.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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